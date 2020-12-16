Новый удобный сервис появился на областном портале госуслуг столичного региона. Теперь жители Подмосковья, зарегистрированные на сайте, смогут быстро оплачивать счета за услуги ЖКХ, а также видеть имеющуюся задолженность в режиме реального времени.

Сервис предоставляет возможность также отправлять данные счетчиков. Сделать это можно всего в два простых шага – авторизоваться на портале и перейти в раздел «Оплата ЖКХ».

В настоящий момент на портале госуслуг Московской области зарегистрировано более 6 миллионов пользователей. Теперь все они смогут удобно платить «коммуналку» любому из 25 поставщиков, имеющихся в списке. Их количество в дальнейшем будет расширяться. Кроме того, создатели сервиса обещают в ближайшее время порадовать жителей Подмосковья новыми услугами.