читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На саммите ОДКБ, который проводился в формате видеоконференции, глава армянского правительства Никол Пашинян вынужден был прервать свою речь из-за помех. Он начал говорить о том, что на протяжении двух месяцев подряд Армении пришлось принимать участие в боевых действиях против Азербайджана, но завершить свою мысль не успел.

После того, как начались помехи, Пашинян достал из карманов и убрал подальше сразу два сотовых телефона. Но и это не помогло, так как помехи несколько раз обрывали речь премьер-министра Армении.

В ней он обвинил Азербайджан в коварном нападении на Армению. Досталось от Пашиняна и Турции, которая, по мнению премьера, не только всеми силами поддерживала Баку, но еще и привлекала на его сторону террористов-наемников с Ближнего Востока.

Напомним, что Армения с самого начала конфликта обвиняла Турцию в поддержке Баку. По словам руководства страны, Анкара поставляла на территорию Азербайджана вооружение, его диверсионные группы обучались турецкими военными специалистами. Турция, равно как и Баку, такие заявления опровергают.

Вам может понравиться

Четырех екатеринбуржцев включили в топ-100 россиян, развивающих креативную экономику России

Эксперты выбрали сто россиян, двигающих креативную экономику РФ вперед. Речь идет о…

Российский Су-35 был назван лучшим истребителем всех времен

Эксперты американского издания The National Interest в своей новой публикации назвали самолет…

Некоторые пенсионеры получат повышение пенсии в декабре 2020 года

Пенсионеры, которые были вынуждены уйти с работы из-за пандемии коронавируса, получат надбавки…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 декабря – пасмурно, до -2 °C | город Мытищи: погода, 3 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 декабря – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 3 декабря – небольшая облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 3 декабря – переменная облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 3 декабря – переменная облачность, до 8 °C |