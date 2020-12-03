На саммите ОДКБ, который проводился в формате видеоконференции, глава армянского правительства Никол Пашинян вынужден был прервать свою речь из-за помех. Он начал говорить о том, что на протяжении двух месяцев подряд Армении пришлось принимать участие в боевых действиях против Азербайджана, но завершить свою мысль не успел.

После того, как начались помехи, Пашинян достал из карманов и убрал подальше сразу два сотовых телефона. Но и это не помогло, так как помехи несколько раз обрывали речь премьер-министра Армении.

В ней он обвинил Азербайджан в коварном нападении на Армению. Досталось от Пашиняна и Турции, которая, по мнению премьера, не только всеми силами поддерживала Баку, но еще и привлекала на его сторону террористов-наемников с Ближнего Востока.

Напомним, что Армения с самого начала конфликта обвиняла Турцию в поддержке Баку. По словам руководства страны, Анкара поставляла на территорию Азербайджана вооружение, его диверсионные группы обучались турецкими военными специалистами. Турция, равно как и Баку, такие заявления опровергают.