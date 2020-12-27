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Издание The Mirror предупредило о том, что с 1 января 2021 года WhatsApp больше не будет работать на ряде смартфонов.

Как указывается, это касается тех устройств, на которых сейчас установлена слишком старая операционная система, выпущенная до iOS 9 или Android 4.0.3. Так, отмечается, что это касается iPhone 4 и более старших моделей, на которых данные ОС установить попросту невозможно.

Пользователям же более новых моделей, в случае, если у них почему-то ещё не установлены требуемые операционные системы, следует их обновить до подходящей версии. Кроме того, рекомендуется сохранить резервную копию своих переписок, чтобы не лишиться важных сведений в случае, если владельцы устройств не имеют возможности поставить требуемые системы.

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