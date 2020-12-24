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Олег Врадий, представитель управления СК РФ по Подмосковью, сообщил об обнаружении на сортировочной ленте мусороперерабатывающего предприятия в Егорьевске тела младенца.

Согласно его словам, мертвое тело новорожденного ребенка было найдено во вторник, 22 декабря, в одном из сортировочных цехов комплекса по переработке мусора. На место инцидента сразу же выехали следователи, которые осмотрели территорию и опросили работников предприятия, включая сотрудника службы безопасности.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой планируется выяснить, когда именно скончался мальчик, и получил ли он обнаруженные на его теле травмы при жизни. Следователи также пытаются установить личность родителей младенца.

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