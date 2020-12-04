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В Выборге активно готовятся к празднованию Нового года. Недавно на Красной площади завершилась установка главной ели. Об этом сообщили представители городской администрации.

Высота праздничной конструкции составляет восемнадцать метров. На данный момент времени ее украшают световыми шариками и гирляндами. Вокруг нее возведено двухметровое ограждение, оформленное в новогоднем стиле. Чтобы создать нужную атмосферу, было решено также установить на площади различные декоративные объекты, к примеру, арку с оленем и самовар с чашкой.

В парке Ленина, расположенном неподалеку от площади, на деревьях уже повесили светодиодные гирлянды, а над дорогами на Крепостной улице были установлены перетяжки. Отмечается, что город закончат украшать примерно в середине декабря.

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