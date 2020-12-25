В 2021 году конструкторы Института авиационного моторостроения им. Баранова намерены провести первые испытания сверхпроводникового двигателя. Проводиться они будут с использованием летающей лаборатории на базе самолета Як-40.

Специалисты рассказали, что новый двигатель по мощности превзойдет многие современные образцы и при этом сможет продемонстрировать высокую автономность. Использоваться он будет в связке со специально разработанным аккумулятором, сохраняющим вырабатываемую мотором энергию. Поэтому ее будет хватать на длительное время.

Сам двигатель, по замыслу конструкторов, должен функционировать по принципу сверхпроводимости. Данное явление представляет собой получение материалами нулевого сопротивления при их нагреве до экстремально высоких температур. Его использование даст возможность не только обеспечить экономичность воздушных машин, но и сделать их практически бесшумными. Также новый двигатель, который уже успешно прошел испытания на стендах, уменьшит массу самолетов в несколько раз.