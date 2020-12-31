Известный телеведущий Александр Мясников, возглавляющий столичную больницу №71, рассказал о самой страшной ошибке, которую можно совершить с похмелья, а также посоветовал, что делать, чтобы избежать утренней головной боли после новогоднего застолья.

По словам эксперта, после длительных возлияний ни в коем случае нельзя ходить в баню. Большое количество выпитого накануне провоцирует сильную нагрузку на сердце и сосуды, которая возникает на фоне обезвоживания и проблем с желудком. Поэтому банные процедуры могут сильно навредить, а в особо сложных случаях – и привести к смерти.

«Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и вовсе окочуришься», – поведал Мясников.

Как пить и не пьянеть

Кроме того, доктор дал полезный совет всем российским гражданам, которым предстоит бурный вечер с алкоголем. По его словам, за несколько часов до застолья имеет смысл выпить немного спиртного, которое желательно заесть небольшой порцией подсолнечного или сливочного масла.

Кроме того, помогают не опьянеть во время торжества такие блюда, как холодец либо варенных картофель. Также можно налегать на жирную пищу, которая защищает пищеварительную систему от влияния алкоголя.

Можно ли избежать похмелья

Да, можно, однако этот способ придется по нраву далеко не всем. По словам Мясникова, единственное средство против похмелья – это умеренность в употреблении спиртного. Значение имеет только количество выпитого, а все разговоры о «повышении градуса» или смешивании разных напитков – это мифы.

Точная норма для организма зависит исключительно от индивидуальных особенностей. Если ее превысить, то похмелье будет обязательно. Стоит также помнить о том, что эквивалент 200 граммов спирта является смертельной дозой алкоголя.