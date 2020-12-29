Мужчина, до смерти избивший женщину в Красноярске, объяснил свой поступок.

Инцидент произошёл утром 25 декабря. Женщина выгуливала собаку, когда к ней подошёл мужчина. Собака начала бежать, и женщина падает, не сумев удержаться на ногах. После этого незнакомец подходит к ней и без видимой причины начинает избивать. Оставив её в бессознательном состоянии, он уходит. Травмы оказались слишком серьёзными, и женщина скончалась в реанимации.

Позднее мужчина объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Поводом для нападения на женщину стало то, что её собака начала на него лаять.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15-ти лет лишения свободы. У погибшей осталось двое детей.