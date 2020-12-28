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В одном из новокузнецких торговых центрах произошел инцидент, в ходе которого пострадала 34-летняя женщина. Ее обидчик был задержан сотрудниками Росгвардии, которые передали мужчину в полицию для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Очевидцы поведали, что пара пришла в магазин, но сделать покупки ей не удалось. Мужчина, оказавшийся знакомым пострадавшей, заявил, что она ему изменила. Потом он на глазах окружающих сильно ударил возлюбленную головой о витрину и попытался силой утащить из торгового центра. Работники магазина сперва пытались успокоить его, а затем позвонили в полицию.

Росгвардейцы догнали пару уже у машины. Женщина попросила о помощи, поэтому правоохранители задержали агрессивного жителя Астраханской области. В настоящий момент он находится под стражей.

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