Непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил Нижний Новгород, где в настоящий момент проходит турнир EFC – промоушена, принадлежащего российскому бойцу. В ходе визита он побывал на нескольких городских мероприятиях, а также провел встречу с детьми, которые упорно тренируются, чтобы стать мастерами единоборств.

Хабиб посоветовал им налегать на тренировки, но при этом помнить и об учебе, потому что «мозги лучше, чем мышцы». Также чемпион заявил, что все навыки, получаемые на тренировках, необходимо использовать только в спортивных поединках.

По словам Нурмагомедова, все те приемы, которыми овладевают дети, занимающиеся более пяти лет, являются серьезным холодным оружием, поэтому их нельзя использовать просто на улице либо в школе.

На турнире Eagle Fighting Championships, который некоторые журналисты уже окрестили «Лигой Хабиба», пройдет два поединка, а также несколько боев с участием юных спортсменов города.