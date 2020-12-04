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Учёные обнаружили, что мозг человека способен работать в одиннадцати измерениях.

В ходе исследования была воссоздана модель человеческого мозга на компьютере. В результате было выяснено, что в некоторых местах мозга расположены объекты размером с семь, а то и одиннадцать измерений. Это количество, как сообщили специалисты, имеет прямую зависимость от узловых точек связи.

Указывается, что обычно человек воспринимает мир всего лишь в трёх измерениях, а также в одном времени, а потому и представить большее количество измерений достаточно трудно.

Впрочем, учёные всё ещё не могут как следует выяснить процесс работы мозга. Мешает этому огромное количество нейронов – 86 миллиардов, и ещё большее количество образуемых ими связей.

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