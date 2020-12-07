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Российский депутат Антон Горелкин заявил, что мошенники, которые обманывают людей с помощью сайтов, якобы посвященным компенсациям российским гражданам из-за пандемии коронавируса, используют образы главы государства Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина.

Депутат написал в мессенджере Telegram, что сперва удивился рекламе государственных выплат в сервисе компании Google. Однако потом он понял, что это очередная мошенническая схема. Которой, по мнению Горелкина, потворствует Google. Ведь компания разрешает использовать в рекламных объявлениях фото первых лиц государства.

Горелкин поведал, что схема мошенников уже известна – они берутся якобы помочь с оформлением документов для получения компенсации, берут за эту помощь деньги, а затем просто растворяются в воздухе. Депутат заявил, что реклама таких услуг в Google подрывает авторитет российской власти. Поэтому он уже направил соответствующие запросы в Роскомнадзор, антимонопольную службу и МВД.

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