читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Участниками нового выпуска передачи «Давай поженимся» стали рэпер Моргенштерн и Слава Марлоу.

Как отмечается, Марлоу в этом выпуске являлся «женихом», а Моргенштерн пришёл в качестве его друга. По словам ведущей шоу Ларисы Гузеевой, она не верила, что «год может так погано закончиться без прекрасного потрясения для неё». И теперь это потрясение произошло. Также телеведущая отметила, что рада видеть их на своём шоу.

По словам Марлоу, после работы с Моргенштерном он потерял надежду встретить свою настоящую любовь. Его предпочтениями являются шатенки с тонкой талией и небольшим ростом, а также любовь девушки к японской культуре и вишнёвым блинчикам. Кроме того, он избегает чрезмерно распутных девушек, блогеров, а также матерящихся.

В итоге Марлоу выбрал в «невесты» японку, которая сообщила, что приехала из Японии около десяти лет назад.

Вам может понравиться

National Interest заявил об угрозе войны между США и Россией

В американском информагентстве The National Interest сообщили о риске начала войны между…

Санитарка, пожаловавшаяся Путину на зарплату, рассказала о своём заработке

Сотрудница Кольской ЦРБ Мурманской области, которая недавно пожаловалась Владимиру Путину на свою…
  • Анна
  • 22.12.2020
  • читать 1 минуту

Нокаут российского бойца попал в список лучших моментов MMA 2020 года

Вадим Немков, боец MMA из России, выполнил эффектный нокаут, который в итоге…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшой снег, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 24 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -7 °C | Армавир: погода, 24 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C |