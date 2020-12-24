Участниками нового выпуска передачи «Давай поженимся» стали рэпер Моргенштерн и Слава Марлоу.

Как отмечается, Марлоу в этом выпуске являлся «женихом», а Моргенштерн пришёл в качестве его друга. По словам ведущей шоу Ларисы Гузеевой, она не верила, что «год может так погано закончиться без прекрасного потрясения для неё». И теперь это потрясение произошло. Также телеведущая отметила, что рада видеть их на своём шоу.

По словам Марлоу, после работы с Моргенштерном он потерял надежду встретить свою настоящую любовь. Его предпочтениями являются шатенки с тонкой талией и небольшим ростом, а также любовь девушки к японской культуре и вишнёвым блинчикам. Кроме того, он избегает чрезмерно распутных девушек, блогеров, а также матерящихся.

В итоге Марлоу выбрал в «невесты» японку, которая сообщила, что приехала из Японии около десяти лет назад.