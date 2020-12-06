Глава военного ведомства Турции Хулуси Акар заявил, что победа Азербайджана в войне за Нагорный Карабах во многом является заслугой турецкого оружия, используемого Баку. Он подчеркнул, что благодаря этому вооружению, азербайджанским войскам потребовалось всего полтора месяца, чтобы освободить три района НКР от 30-летней «армянской оккупации».

Напомним, что Азербайджан активно использовал в боевых действиях турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые не только наносили мощные удары по живой силе и технике Армии обороны Арцаха и армянских войск, но и собирали разведывательные данные. Кроме того, в распоряжении Баку были барражирующие снаряды и иные боеприпасы, разработанные Турцией.

Эксперты уже неоднократно возвращались к теме успешного использования беспилотных аппаратов в Нагорном Карабахе. Большинство аналитиков пришло к выводу, что дроны действительно хорошо проявили себя, однако причиной этому специалисты называют недостаточно продуманную систему противовоздушной обороны Армении. Против государств, имеющих современные средства ПВО и грамотно их использующих, беспилотники не смогут продемонстрировать такую же эффективность.