Календарь на 2021 год, выпущенный главным военным ведомством РФ, в полном соответствии со своим названием поражает воображение. В нем представлены уникальные фото новейшего российского оружия, появившегося буквально в течение несколько последних лет.

Так, в календаре можно увидеть нигде ранее не публиковавшееся фото беспилотного аппарата «Орион», который должен стать основной ударной силой среди всех созданных РФ БПЛА. Он изображен в полной готовности к проведению атаки – на снимке можно разглядеть бомбы КАБ-20, посредством которых беспилотник будет уничтожать бронированную технику и живую силу вероятного противника.

БПЛА «Орион» в ударном исполнении предназначен для высокоточных атак – он снабжен лазерными и спутниковыми системами наведения, которые полностью исключают вероятность промаха.

В календаре, помимо уникального фото беспилотника, можно увидеть также снимки других видов современного вооружения российской армии. Это и БМП Т-15 «Армата», и бронемашина «Терминатор», созданная для прикрытия танков от ударов противника и усиления их атак, истребителя 6 поколения Су-57 и прочие.