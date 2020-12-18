Учения «Кавказ-2020», на которых проводилось тестирование 19 новейших видов боевой техники, основали новую традицию. Теперь главное военное ведомство намеревается ежегодно включать в программу учений испытания разработок российских конструкторов.

Заместитель главы ведомства генерал-лейтенант Юнусбек Евкуров рассказал, что в 2020 году на международном форуме «Армия-2020» были отобраны те образцы техники, которые находились в полной готовности для испытаний. Такой подход оправдал себя, поэтому он будет практиковаться каждый год.

Кроме того, Евкуров поведал, что Минобороны намерено высокими темпами развивать тренажерную базу армии и флота. По его словам, в ближайшие 10 лет в военных городках появятся комплексы тренажеров, которые помогут значительно улучшить физическую подготовку бойцов.