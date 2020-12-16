Представители азербайджанского оборонного ведомства разместили видео, на котором демонстрируется освобожденное поселение Беюк Таглар, расположенное в Ходжавендском районе Нагорного Карабаха.

Согласно соглашению о мире между Баку и Ереваном, армянские военные покинули Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы. Позднее их заняли азербайджанские военнослужащие. На линии соприкосновения при этом расположились российские миротворцы, которые должны будут следить за соблюдением договоренностей обеими сторонами.

В опубликованном видео азербайджанские вооруженные силы решили продемонстрировать, в каком состоянии в настоящее время находятся поселения Карабаха. На размещенных кадрах можно увидеть, что большинство домов остались нетронутыми.