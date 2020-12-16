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В ночь на среду главное военное ведомство Армении не смогло связаться с военнослужащими, находящимися на позициях Армии обороны Арцаха. Эти военные, по заявлению Минобороны, осуществляли контроль над селами Хцаберд и Хин Тахер, которые пытаются захватить азербайджанские войска.

Пресс-служба ведомства заявляет, что на помощь призваны миротворческие силы России. Они сами предложили свое сотрудничество и в настоящий момент выясняют, по каким причинам пропала связь. Также проверяется возможность попадания военнослужащих в плен к азербайджанским подразделениям, находящимся в Гадрутском районе.

Напомним, что в сети появилось видео с более, чем сотней армянских солдат, находящихся в плену у Азербайджана. В подписи у нему указывалось, что военнослужащие захвачены как раз в месте обострения конфликта у населенных пунктов Хин Тахер и Хцаберд.

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