Глава украинского оборонного ведомства Андрей Таран заявил, что Украина готова предпринять ряд шагов, чтобы скорее получить членство в Североатлантическом альянсе. Среди них он назвал готовность отправить гражданский персонал, а также военнослужащих ВСУ в натовские структуры.

Таран также сообщил, что в будущем году Украина может получить «дорожную карту» – план необходимых шагов, выполнение которых позволит ей позже вступить в альянс.

По словам Тарана, у Украины имеются современные информационные системы, которые позволят наладить обмен данными с Североатлантическим блоком в режиме реального времени.

В настоящий момент речи о вступлении Украины в НАТО не идет. Однако и она, и Грузия еще весной 2020 года получили уверения в поддержке. По сути, эта поддержка выражается появлением в акватории Черного моря большего количества боевых натовских кораблей.