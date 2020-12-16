Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Хулуси Акар, глава оборонного ведомства Турции, заявил, что Анкара готова урегулировать проблему, возникшую в Нагорном Карабахе, с помощью военных средств.

В рамках беседы с журналистами издания «Анадолу» Акар отметил, что Турция с беспокойством следит за поступлением сообщений о нарушении договоренностей в Карабахе. Если в данном регионе начнутся новые военные операции, то турецкая армия не останется в стороне, заявил турецкий министр обороны.

Акару также задали вопрос о санкциях, наложенных Соединенными Штатами на Турцию из-за покупки ею российских ЗРК С-400. Он ответил, что тем самым американцы ударили по двусторонним отношениям. При этом Анкара не собирается отказываться от данных систем, так как собственная безопасность для нее важнее, чем хорошие связи с Вашингтоном.

Вам может понравиться

Ани Лорак и Полина Гагарина появились на «Золотом граммофоне» в похожих платьях

12 декабря состоялась ежегодная церемония премии «Золотой граммофон». Гостями мероприятия, в том…
  • Анна
  • 15.12.2020
  • читать 1 минуту

Тихоокеанский флот получит шесть корветов с гиперзвуковыми ракетами “Циркон”

До 2028 года на вооружении Тихоокеанского флота должно появиться ещё шесть корветов.…
  • Анна
  • 15.12.2020
  • читать 1 минуту

В Ленобласти к 15 декабря выявлено 220 новых случаев коронавируса

В Ленобласти по состоянию на 15 декабря количество пациентов, вылечившихся от коронавируса,…
  • Анна
  • 16.12.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 16 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 16 декабря – небольшой дождь, до 0 °C | Подольск: погода, 16 декабря – пасмурно, до -5 °C | Армавир: погода, 16 декабря – пасмурно, до 5 °C |