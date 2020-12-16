Хулуси Акар, глава оборонного ведомства Турции, заявил, что Анкара готова урегулировать проблему, возникшую в Нагорном Карабахе, с помощью военных средств.

В рамках беседы с журналистами издания «Анадолу» Акар отметил, что Турция с беспокойством следит за поступлением сообщений о нарушении договоренностей в Карабахе. Если в данном регионе начнутся новые военные операции, то турецкая армия не останется в стороне, заявил турецкий министр обороны.

Акару также задали вопрос о санкциях, наложенных Соединенными Штатами на Турцию из-за покупки ею российских ЗРК С-400. Он ответил, что тем самым американцы ударили по двусторонним отношениям. При этом Анкара не собирается отказываться от данных систем, так как собственная безопасность для нее важнее, чем хорошие связи с Вашингтоном.