14 декабря Соединенные Штаты ввели санкции против Турции, стремясь наказать ее за покупку комплексов ПВО С-400 у России. Американское издание Military Watch поясняет, почему единственным, кто выигрывает от таких действия США, является Москва.

Вашингтон уже несколько лет запугивает своими санкциями разные страны мира. Главная его цель – заставить потенциальных покупателей российского оружия передумать и сделать выбор в пользу американских или европейских разработок. На простом языке это называется недобросовестной конкуренцией, однако США искренне верит в то, что спасает мир от России.

Одним из государств, которым Соединенные Штаты грозили санкциями, оказалась Турция. Все дело в том, что она предпочла российские С-400 западным комплексам ПВО. Причем сделала это совсем не из желания навредить США. ЗРК «Триумф» сегодня являются лучшими средствами противовоздушной обороны в мире, так как способны поражать несколько целей одновременно, умеют обнаруживать малозаметные и низколетящие цели, хорошо справляются с беспилотными аппаратами, называемыми оружием будущего.

К другим достоинствам С-400 относятся мобильность и возможность эффективно бороться с гиперзвуковыми ракетами, что не под силу ни одному комплексу ПВО в мире. По этим простым причинам выбор Турции можно считать вполне логичным. Однако он не устроил Соединенные Штаты, которые сразу же после покупки Анкарой российских комплексов начали на нее серьезное давление.

Еще до введения санкций США вычеркнули Турцию из программы F-35, в которой принимают участие страны НАТО. Этот ход Вашингтона является довольно странным, так как Турция намеревалась производить истребители 5 поколения на своих производственных мощностях и уже инвестировала в это самое производство немалые средства.

Действия США не отменили того, что Анкара продолжала нуждаться в новых истребителях. Поэтому у нее оставался лишь один выход – вновь обратиться к Москве. Тем более, что кое-какие планы по этому поводу у Турции уже были. На авиасалоне МАКС-2019 турецкий президент Тайип Эрдоган заинтересовался российскими истребителями Су-57 и вынашивал планы об их покупке. Впрочем, если бы не давление США, они бы так и остались нереализованными.

Теперь же Анкару не сдерживает абсолютно ничего. После конфликта с Грецией в 2020 году она крепко задумалась об усилении своих ВВС и вполне может стать одним из крупнейших заказчиков российских истребителей пятого поколения. Вполне возможно, ее подтолкнет к этому шагу известие о том, что Греция вскоре получит американские F-35 и французские Rafale. С таким вооружением она вполне сможет обрести превосходство в воздухе над Средиземном море, чего Турция допустить никак не может.

Именно поэтому у нее остается один выход – заказать у России Су-57, а также Су-35, которые хоть и принадлежат к четвертому поколению, но обладают достаточной маневренностью и великолепными боевыми характеристиками.

Единственная причина, по которой Анкара до сих пор тянет с заказом – это выборы в Соединенных Штатах. Вполне вероятно, что Эрдоган надеется на то, что Джо Байден, который совсем скоро сменит Дональда Трампа на посту президента, будет более лоялен к Турции и отменит решение о санкциях. Если этого не произойдет, то Россия станет единственной страной, которая выиграет от американского давления на Анкару и получит крупного покупателя на свои истребители.