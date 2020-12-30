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В американском информагентстве Military сообщили, что при начале войны НАТО с РФ под удар в первую очередь попадут прибалтийские страны.

Согласно словам авторов материала, в настоящий момент времени главными противниками Североатлантического альянса являются КНР и Россия. Если между ними начнется военный конфликт, то российские и китайские войска первым делом нападут на Прибалтику и Тайвань. Есть также немалая вероятность, что Москва и Пекин объединятся для противостояния Вашингтону.

Военные эксперты отмечают, что в плане развития экономики и военной отрасли Россия все еще значительно отстает от Соединенных Штатов, поэтому есть немалый риск, что она решит объединиться с Китаем, чтобы не дать американцам усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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