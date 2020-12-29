Агрегатор Metacritic составил рейтинг наихудших фильмов и телешоу, которые вышли в этом году.

Оценка выставлялась на основании рецензий критиков по 100-балльной шкале. Так, меньше всего баллов набрал кинофильм «Королева реальности» – всего лишь 7 баллов. Немногим больше – 11 баллов критики поставили комедии «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы». Третье место в рейтинге получила мелодрама «После. Глава 2».

Всего в рейтинг было включено 15 фильмов различных жанров, среди них также есть «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», с Робертом Дауни-младшим, и «Выбивая долги» с Шайей ЛаБафом.

Самыми худшими телешоу были признаны мюзикл Dr. Seuss’The Grinch Musical Live и сериал «В меньшинстве». Они набрали по 33 балла. Также отмечается мультсериал для взрослых «Данк или сквозняк» с 35 баллами.