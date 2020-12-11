Фанис Гильванов, глава башкирского города Агидель, раскритиковал местных жителей, отказывающихся работать за 15 000 рублей.

На своей страничке в соцсети ВКонтакте мэр заявил, что теряет уверенность в горожанах, не понимая, какая им необходимо работа. Он добавил, что никто сейчас не хочет идти в швеи, становиться поварами или работать врачами. В городе сейчас существует огромное количество открытых вакансий на соответствующие места.

В СМИ сообщают, что данные высказывания Гильванова связаны с недавним открытием швейного производства в Агиделе, которое все еще не может набрать работников. При этом в вакансиях указано, что швеи будут получать заработную плату в размере 12-15 тысяч рублей.