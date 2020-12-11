Победа Майи Санду на выборах в Молдавии заставила вспомнить о так и не разрешённом вопросе о статусе Приднестровья.

Как отмечается, республика находится вдоль Днестра, и о своём намерении отделиться от Молдавии было заявлено ещё в 1992 году. Хотя статус республики и непризнанный, в ней имеется своё правительство, силовые структуры и валюта. При этом связи с Молдавией полностью разорваны не были.

С 1992 за безопасностью Приднестровья наблюдают российские миротворцы. Кроме того, они охраняют склады, в которых хранятся боеприпасы советской армии.

Санду, как сообщается, имеет две цели – она хочет вывести Приднестровье из-под влияния Кремля, а также решить вопрос с оплатой российского газа, за который Тирасполь платить не собирается. Как указывается, если в Кремле увидят, что Санду серьёзна в своих намерениях и прагматична, то они смогут прийти к разумному компромиссу. В ином случае следует ожидать конфликта.