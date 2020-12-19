Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о помолвке с бизнесменом Александром Гилксом.

Как сообщается, 40-летний Гилкс является британским миллионером, а также другом принца Гарри. Шарапова в Instagram выложила несколько фото со своим женихом, и сообщила, что сказала «да» с первого дня встречи, и назвала это маленьким секретом. Встречаться Мария и Гилкс начали два года назад.

Бизнесмен также поделился совместным фото и указал в публикации, что благодарен Шараповой за то, что она сделала его счастливым. Также он заявил, что с нетерпением ждёт возможности любить Марию всю жизнь.

Дату свадьбы Шарапова не уточнила. Также отмечается, что и для неё, и для её избранника это не первые официальные отношения.