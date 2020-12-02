Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен, что мировые центры силы подходят все ближе к масштабному противостоянию. Он заявил о том, что у западных рубежей ОДКБ накапливается все больше войск Североатлантического альянса и Соединенных Штатов.

Лукашенко выразил недовольство тем фактом, что НАТО все чаще организует военные учения и другие мероприятий в прибалтийских государствах. Также он обеспокоен размещением новых подразделений войск США на территории Польши, которая граничит с Белоруссией.

По мнению Лукашенко, мировой порядок скатывается к новой холодной войне и гонке вооружений, которую уже не будут сдерживать межгосударственные договоры. Он отметил, что натовские войска посягают не только и не столько на интересы Беларуси. Они работают над созданием совершенно новой стратегии, направленной против России.