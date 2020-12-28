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Пользователи Сети раскритиковали Леру Кудрявцеву за то, что она просит советов по лечению своей маленькой дочери у подписчиков, а не у врача.

Как сообщается, Кудрявцева на своей странице в Instagram пожаловалась, что у её двухлетней дочери поднялась температура до 38,5 после посещения первой в её жизни новогодней елки. Также ведущая опубликовала фото дочери с мероприятия.

В комментариях подписчики начали делиться различными советами. Так, некоторые отметили, что до 38,5 не сбивают температуру и соблюдают питьевой режим. Другие посоветовали клюквенный морс. Кое-кто даже порекомендовал определённые лекарства.

Однако также многие задались вопросом, почему Кудрявцева не обращается к врачам, и заявили, что сделать это следует немедленно и обойтись без самолечения. Впрочем, ведущая парировала и ответила, что к врачу она уже обращалась, но также ей интересны и советы других матерей.

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