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Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что вооружённые силы Украины в настоящее время уже готовы к военному сценарию по разрешению донбасского конфликта.

Как отмечается, в Европе уже заметили, что Украина всё чаще говорит о том, что вопрос на Донбассе стоит решить военным путём по примеру конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявляют некоторые представители Украины, следует использовать опыт Азербайджана по восстановлению территориальной целостности.

Чешский аналитик Марек Пршигода же, наоборот, заявил, что Украине даже не стоит думать о том, чтобы разрешить ситуацию на Донбассе военным путём. Он сообщил, что европейские страны не поддерживают стремления Киева, а США не станет оказывать помощь напрямую. Также Пршигода напомнил о словах Путина, который ранее заявлял, что подобные действия Киева могут привести к тяжёлым последствиям для Украины.

Также Пршигода отметил, что идти в наступление на Донбасс Украина может только в случае глубокого кризиса.

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