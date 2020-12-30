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Алексей Леонков, военный эксперт, во время беседы с журналистами «ПолитРоссии» отметил, что США напрасно приобретают у Украины многофункциональные РЛС, созданные в СССР и РФ, так как вскоре они все равно устареют.

Согласно его словам, уже давно известно, что американцы стараются всеми способами добыть образцы военной техники, разработанной в России и Советском Союзе, с целью их тщательного изучения. Специалист отметил, что для этой задачи они создали секретную базу, находящуюся в «Зоне 51». Там они применяют вооружение, обучают своих военных и отправляют их в Европу в качестве инструкторов.

В Соединенных Штатах считают, что путем анализа российского оружия им удастся разработать систему ПВО, которая будет неуязвима для России. Однако эксперт считает, что эта цель недостижима, так как американцы имеют средства 3-го поколения, а РФ уже давно имеет на вооружении комплексы 4-й и 5-й генераций.

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