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Представители НАТО неоднократно заявляли о намерении восстановить в Европе свою огневую мощь. Однако в распоряжении российских военных имеется оружие, которое с легкостью аннулирует любые подобные попытки. Именно о нем рассказал военный обозреватель Виктор Леонков.

Эксперт рассказал, что одной из попыток НАТО «запугать» Россию стали закрытые стрельбы на одном из немецких полигонов. В ходе учений войска Североатлантического блока использовали системы залпового огня HIMARS, которые были переброшены в Германию из США. Однако несмотря на всю эффективность этих комплексов, они все же не «дотягивают» до российских ТОС-1А «Солнцепек».

Леонков рассказал, что огнеметная система способна выжигать до 1 квадратного километра территории условного врага. При этом спрятаться от нее не представляется возможным из-за экстремально высокой температуры. Каждая из 24 направляющих труб с диаметром 220 мм, выжигает все живое и неживое в радиусе 10 км, что дает «Солнцепеку» несомненные преимущества перед HIMARS и другими СЗО.

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