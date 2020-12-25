Актёр Леонид Ярмольник рассказал о «вынужденной проституции» в творческой среде.

Как отметил Ярмольник, артистов иногда сравнивают с проститутками, и происходит это из-за того, что им приходится ради заработка наступать себе на горло. В актёрской среде может произойти так, что в один день деньги есть, а в другой их уже нет, и потому приходится ради заработка участвовать даже в неинтересных проектах.

Ярмольник также отметил, что артисту приходится подстраиваться под те предложения, что у него имеются в настоящее время. А чрезмерно избирательным быть опасно, так как в следующий раз такого артиста и вовсе никуда не позовут. Новые актёры стараются участвовать во всех проектах, что им предлагают. Из-за этого качество кино может ухудшиться, однако сами актёры строят свою карьеру и со временем совершенствуются.