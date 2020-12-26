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Авторы публикации во французском издании Le Monde написали о том, что война в Нагорном Карабахе показала, какими будут вооруженные конфликты на территории Европы в будущем. Они отметили, что вплоть до 2020 года весь мир думал, что Армения готова к боевым действием и отлично оснащена, но Азербайджан развеял эту уверенность.

В конфликте, в котором погибло около 6 000 военнослужащих, азербайджанским войскам не только удалось победить и вернуть себе территории, отбитые Арменией в 90-х годах минувшего столетия, но и кое-чему научить мир.

Некоторые аспекты информационной войны

Уже с первых дней конфликта в сети стали появляться видеозаписи боев и фотографии убитых защитников Нагорного Карабаха. ООН выразила обеспокоенность этим фактом, но на большее ее возмущения не хватило. Записи выкладывались в интернет представителями Минобороны Азербайджана, что говорит о подготовленной заранее психологической атаке. Которая, стоит заметить, дала свои плоды.

Турецкие ударные дроны

Ни одна публикация о карабахской 45-дневной войне сейчас не обходится без упоминания беспилотников «Байрактар». И это логично, так как с ними Армения, которая неплохо вооружена и имеет современные средства ПВО, поделать ничего не смогла. Тут также стоит заметить, что БПЛА были использованы очень грамотно, что и обеспечило успех в кампании.

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