Победительница конкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова сообщила о своём увольнении.

Согласно её рассказу, её уволили из-за видеозаписи, опубликованной в Stories Instagram – так, в кадре были сняты служебные помещения. Как заявила девушка, она снимала их «для поднятия боевого духа», кроме того, видео предназначалось для узкого круга лиц.

Кроме того, Храмцова указала, что после победы в фотоконкурсе отношение коллег изменилось в худшую сторону, у неё появилось много завистников, узнавших о её хобби и увлечении спортом. Из-за этого её решили выжить со службы, и в итоге у них это вышло.

В ведомстве, между тем, сообщили, что Храмцова была уволена за нарушение условий прохождения службы. Соблюдение этих условий является обязательным для всего личного состава.