Немецкая компания Xolo разработала совершенно новую концепцию трехмерной печати. Если раньше полимерные изделия создавались с помощью принтера в несколько слоев, то сейчас они сразу получаются объемными, причем буквально за несколько секунд.

Напомним, что сейчас процесс 3D-печати является довольно длительным, так как он напоминает строительство дома. Световые проекции в нем накладываются друг на друга как кирпичики, из которых затем получается готовая деталь.

Новая технология, разработанная немецкой компанией, позволяет ускорить процедуру. В принтере, который представила Xolo, все слои изделия формируются сразу, а на выходе получается уже готовая объемная деталь.

Разработчики заявляют, что принтер Xube очень быстро печатает полимерные изделия – в зависимости от их сложности и габаритов весь процесс занимает от 20 секунд до 5 минут. При этом разрешение печати превосходит осевую компьютерную литографию, которая задействуется сейчас, в 8-10 раз.