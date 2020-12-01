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Компания Caviar отлично известна российским пользователям премиальных смартфонов, так как она полностью изменяет дизайн устройств и выпускает собственные их версии, которые часто совершенно не похожи на официальные релизы. На этот раз ее специалисты взялись за недавно появившийся на рынке iPhone 12.

Обычно работа компании заключается в красивой обработке внешних поверхностей девайсов натуральной кожей, а также в их украшении драгоценными металлами и камнями. Но с новыми смартфонами от Apple все вышло совсем иначе. Caviar представила весьма оригинальную версию iPhone 12, которую можно смело назвать «шпионской». На это намекает и название серии моделей – Stealth. Которое намекает, что смартфон превращается в невидимку.

Инженеры компании отключили штатные камеры Айфона и вообще убрали их из корпуса, чтобы добиться максимальной невидимости. Для изготовления корпуса одной из версий был использован титан, а для другой – PVD-покрытие, которое представляет собой нитрид титана с тончайшим золотым слоем. Сообщается, что стоимость аппаратов данной серии составит от 300 тысяч рублей.

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