Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о единственном способе, который способен эффективно укрепить иммунитет человека.

Как сообщил Комаровский, для этого необходимо вести активный образ жизни и заниматься физическим нагрузкам, сохранять хорошее настроение, а также подвергать себя контрасту температур. А вот фармакологические средства, как считает Комаровский, положительного влияния на иммунитет не оказывают.

Лекарства, предназначенные для укрепления иммунитета, врач назвал разводом и бизнесом на неграмотности людей. Также он указал, что такие препараты способны улучшить разве что благосостояние производителей.

Также Комаровский сообщил, что недостаточная нагрузка на иммунитет в детском возрасте способна привести к проблемам со здоровьем, появлению аллергий и различных заболеваний.