Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о единственном способе, который способен эффективно укрепить иммунитет человека.

Как сообщил Комаровский, для этого необходимо вести активный образ жизни и заниматься физическим нагрузкам, сохранять хорошее настроение, а также подвергать себя контрасту температур. А вот фармакологические средства, как считает Комаровский, положительного влияния на иммунитет не оказывают.

Лекарства, предназначенные для укрепления иммунитета, врач назвал разводом и бизнесом на неграмотности людей. Также он указал, что такие препараты способны улучшить разве что благосостояние производителей.

Также Комаровский сообщил, что недостаточная нагрузка на иммунитет в детском возрасте способна привести к проблемам со здоровьем, появлению аллергий и различных заболеваний.

Вам может понравиться

США в 2020 году поставили Украине военную продукцию на рекордную сумму

В текущем году Соединенные Штаты осуществили значительные поставки вооружения Украине. Их общая…

Специалисты российского музея представили возможность “оживить” динозавра

В Ундоровском палеонтологическом музее появилась система дополненной реальности. Как сообщается, музей находится…
  • Анна
  • 08.12.2020
  • читать 1 минуту

НАТО сможет глушить российские спутники через военный объект на Украине

В информационном агентстве Avia.pro сообщили, что Североатлантический альянс получит возможность глушить спутники…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 декабря – ясно, до -4 °C | город Мытищи: погода, 10 декабря – ясно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 10 декабря – ясно, до -3 °C | Подольск: погода, 10 декабря – ясно, до -6 °C | Армавир: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до 5 °C |