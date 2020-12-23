Евгений Комаровский, ведущий и медик, поведал на своем видеоканале на YouTube, как можно уберечь себя от нового штамма COVID-19, обнаруженного в Великобритании.

Согласно его словам, избежать заражения можно путем соблюдения имеющихся мер предосторожности. Речь идет о социальной дистанции и ношении медицинских масок. Специалист добавил, что необходимо получить дополнительные подтверждения о том, что показатель заразности нового штамма вырос на 70 процентов в сравнении с базовым вариантом.

По мнению Комаровского, заразность зависит от множества внешних факторов, начиная от погоды и заканчивая личными особенностями человека. Он добавил, что данный тезис лишь указывает на то, что для проникновения вируса в организм нужна его меньшая доза.