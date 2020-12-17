Яков Осадчий, представитель ЛНР, отметил, что командир батальона вооруженных сил Украины приказал своим подчиненным заняться рытьем окопов на заминированном участке.

Согласно его словам, украинский комбат пригрозил солдатам физической расправой, если они не будут рыть окопы. Его не волновало, что в области, где планируется создать новые укрепления, были установлены мины, и он не предоставил военнослужащим карты минных полей.

На данный момент времени на отмеченном участке продолжается осуществление инженерных работ, несмотря на тот факт, что бойцы ВСУ подвергают свои жизни серьезной опасности. На Украине при этом никак не прокомментировали появившуюся информацию.