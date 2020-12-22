В Сочи местные жители испугались колонны автомобилей «скорой помощи», которые проехали по селу Верхний Юрт с сиренами.

Происходящее было снято на видео одним из местных жителей, который затем опубликован видеозапись в социальной сети «ВКонтакте» в одном из местных пабликов. В подписи автор видео указал, что «творится безумие». Также он сообщил, что проехало около десятка машин «скорой помощи», и они весьма напугали жителей.

На записи можно увидеть, что по просёлочным дорогам едут жёлтые машины «скорой помощи», у которых включены маячки и сирены. В комментариях к публикации некоторые пользователи Сети рассказали, что таким образом медики провожают в последний путь умершего водителя «скорой помощи».