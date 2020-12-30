Житель Индонезии удачно сходил на рыбалку и прославился на весь мир. И совсем не потому, что поймал золотую рыбку. В его сети попал китайский подводный дрон, который занимался изучением рельефа морского дна.

Беспилотный аппарат стоит на вооружении китайской армии и применяется как раз для подобных исследований. По внешнему виду он больше похож на торпеду, однако никакого отношения в оружию не имеет. Главная задача беспилотника заключается не только в исследованиях на дне морском. Эксперты считают, что помимо этого, аппарат ищет возможность выхода в Индийский океан из акватории Южно-Китайского моря.

Вывод об именно такой миссии специалисты сделали по той простой причине, что дрон был обнаружен достаточно далеко от Китая – рядом с индонезийским островом Селаяр.

Надо отметить, что китайские ВМС до сих пор не подтвердили факт пропажи подводного беспилотника, что также может косвенно указывать на таинственность его миссии.