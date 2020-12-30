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ВМС Народно-освободительной армии Китая планируют уже с первых дней нового года провести масштабные учения. В связи с ними до 7 января включительно большая часть акватории Южно-Китайского моря будет закрыта для гражданских судов.

В настоящий момент точно известно, что в учениях будет принимать участие китайский авианосец «Шаньдун». По сообщениям СМИ, он уже должен находиться в Южно-Китайском море, так как несколько дней назад покинул Бохайский залив, где располагается место его постоянного базирования.

Сейчас в Южно-Китайском море находится и опальный американский эсминец «Джон Маккейн», который за два месяца успел насолить и России, и Китаю. Мало того, он возмутил и Вьетнам, пытаясь «пресечь его чрезмерные амбиции» у Хошимина. Предполагается, что этот боевой корабль так и останется в акватории, чтобы понаблюдать за китайскими учениями.

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