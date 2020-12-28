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Американский эсминец «Джон Маккейн» вновь попался на провокации у чужих берегов. На этот раз выдворять его из своих территориальных вод пришлось китайским боевым кораблям. Впрочем, Соединенные Штаты вновь не подтверждают информацию об изгнании нарушителя, продолжая твердить о свободе мореплавания.

Средства массовой информации КНР утверждают, что инцидент произошел в акватории Южно-Китайского моря. При этом он вторгся в территориальные воды Поднебесной империи, однако ее флот отреагировал моментально. На перехват судна вышли боевые корабли, которые заставили нарушителя сменить курс.

Напомним, что за ноябрь и декабрь это уже вторая провокация с участием американского эсминца. В первый раз он нарушил российские границы в заливе Петра Великого и был изгнан БПК «Адмирал Виноградов».

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