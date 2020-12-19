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Военным экспертам из КНР удалось раскрыть «дьявольский трюк», совершенный Соединенными Штатами и связанный с космосом.

По мнению китайских журналистов, Вашингтон собирается превратить космическое пространство в очередное поле сражения. Ранее Белым домом была презентована новая космическая стратегия, в которой указывалось, что РФ является главной угрозой США в космосе. Эксперты считают, что данная стратегия на самом деле связана с военной сферой, так как основной акцент делается на космические силы, необходимые для защиты национальных интересов государства.

В опубликованном докладе представлена поэтапная программа, согласно которой американцы собираются вернуться на Луну и совершить первые пилотируемые полеты на Марс. Тем самым Вашингтон хочет превзойти все остальные страны. В КНР считают, что при Джо Байдене амбиции США по освоению космоса будут только расти.

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