Журналисты телеканала CNN выяснили, что Китай во время начала пандемии коронавируса серьёзно занижал статистику по заражённым людям.

Узнать об этом удалось благодаря засекреченным документам, чью достоверность подтвердили шесть независимых экспертов. Данный пакет документов был передан из Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй. В документе, который состоит из 117 страниц, находились сведения о периоде с октября 2019 года по апрель 2020 года.

Так, выяснилось, что в провинции 10 февраля было выявлено 5 918 новых случаев заражения коронавирусом, в то время как официально заявлялось о 2 478 пациентах по всей стране. Кроме того, обнаружилось, что выявляемость инфекции была низкой и занимала много времени, вопреки официальным заявлениям.

Передавший документы осведомитель заявил, что желает рассказать правду, а также отдать дань уважения тем людям, которые высказывались о ситуации публично. Каким именно образом у него оказались документы, не уточняется. Официально власти Китая рассекречивание сведений не прокомментировали.