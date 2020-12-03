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Китайские конструкторы строят принципиально новый двигатель для самолетов, который позволит воздушным судам всего за 120 минут добираться в любую точку планеты. Скорость этого воздушно-реактивного мотора превысит скорость звука в 9 раз.

Пока двигатель тестируется в специальной аэродинамической трубе, которая имитирует скорость 9 Маха. Но такие возможности недостаточны для нового мотора. В настоящий момент в Китае строится еще одна гиперзвуковая труба для имитации скорость 16 чисел Маха.

Конструкторы заявляют, что все характеристика двигателя в ходе испытаний отвечают установленным требованиям. Силовая установка работает стабильно и не дает сбоев в аэродинамической трубе. Также отмечается экономичный расход топлива.

Воздушно-реактивный двигатель призван стать альтернативой турбовинтовым и турбовентиляторным моторам, которые сегодня применяются в коммерческих самолетах. В отличие от этих установок, китайская разработка не имеет крутящихся и движущихся компонентов. В ее конструкции предусмотрено лишь наличие воздухозаборника, инжектора и камеры сгорания.

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