читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китай планирует запустить спутник для отслеживания арктических судоходных маршрутов. По словам разработчиков, Пекин продолжает продвигать свои интересы в полярном регионе.

Зонд будет использоваться для наблюдения за изменениями морского льда, ключевым индикатором глобального потепления и источником загрязнения воздуха в Китае. Это также будет первый китайский спутник, в котором будет использоваться радар с синтезированной апертурой.

«Спутник имеет возможность глобального наблюдения, но он будет сосредоточен на изменениях в арктическом морском льду», – рассказывает Ченг Сяо, декан школы геопространственной инженерии и науки Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу, который занимается разработкой зонда.

«По сравнению с аналогичными спутниками, он способен проводить повторные наблюдения раз в два дня. Точность и частота при этом будет выше, чем у существующих», – подчеркивает он.

Ченг отметил, что проектирование спутниковой платформы и ее полезных нагрузок почти завершено, и ожидается, что запуск состоится в 2022 году.

По его словам, спутник будет размещен на солнечно-синхронной орбите на высоте 720 км, что позволит ему получать высококачественные изображения судоходных путей и состояния арктического морского льда почти в режиме реального времени.

Собранные изображения будут доступны международному исследовательскому сообществу, подчеркнул Ченг, возглавляющий первую в Китае группу спутников для полярных наблюдений, цель которой уменьшить зависимость от данных, собранных западными странами.

Вам может понравиться

National Interest: за неделю к границам России приближались 30 иностранных самолетов-шпионов

В американском информационном агентстве The National Interest отметили, что за последнюю неделю…

Петросян рассказал, что сожалеет о разрыве творческого дуэта со Степаненко

Юморист Евгений Петросян принял участие в передаче «Пусть говорят», в ходе которой…
  • Анна
  • 08.12.2020
  • читать 1 минуту

В США нашли способ защититься от заражения коронавирусом в автомобиле

Американские учёные рассказали о способе, благодаря которому можно обезопасить себя от заражения…
  • Анна
  • 08.12.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 декабря – ясно, до -4 °C | город Мытищи: погода, 10 декабря – ясно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 10 декабря – ясно, до -3 °C | Подольск: погода, 10 декабря – ясно, до -6 °C | Армавир: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до 5 °C |