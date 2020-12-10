Китай планирует запустить спутник для отслеживания арктических судоходных маршрутов. По словам разработчиков, Пекин продолжает продвигать свои интересы в полярном регионе.

Зонд будет использоваться для наблюдения за изменениями морского льда, ключевым индикатором глобального потепления и источником загрязнения воздуха в Китае. Это также будет первый китайский спутник, в котором будет использоваться радар с синтезированной апертурой.

«Спутник имеет возможность глобального наблюдения, но он будет сосредоточен на изменениях в арктическом морском льду», – рассказывает Ченг Сяо, декан школы геопространственной инженерии и науки Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу, который занимается разработкой зонда.

«По сравнению с аналогичными спутниками, он способен проводить повторные наблюдения раз в два дня. Точность и частота при этом будет выше, чем у существующих», – подчеркивает он.

Ченг отметил, что проектирование спутниковой платформы и ее полезных нагрузок почти завершено, и ожидается, что запуск состоится в 2022 году.

По его словам, спутник будет размещен на солнечно-синхронной орбите на высоте 720 км, что позволит ему получать высококачественные изображения судоходных путей и состояния арктического морского льда почти в режиме реального времени.

Собранные изображения будут доступны международному исследовательскому сообществу, подчеркнул Ченг, возглавляющий первую в Китае группу спутников для полярных наблюдений, цель которой уменьшить зависимость от данных, собранных западными странами.