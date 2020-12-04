По сведениям военной разведки ДНР, Украина уже несколько недель ведёт увеличение военной мощи вдоль линии фронта.

Как сообщается, военные силы Украины перебросили как минимум 245 единиц тяжёлого вооружения. Было переброшено 142 танка, девять РСЗО «Град», 85 единиц артиллерии, семь ЗРК «Бук» и несколько ПТРК. Указывается, что размещение техники производится возле жилых домов.

Отмечается, что, в том случае, если в Киеве планируют военное наступление, то подготовка может окончиться уже к февралю, когда будет готов ударный кулак из живой силы и техники. Кроме того, в феврале ожидают и подходящие погодные условия – почва подмёрзнет, что позволит тяжёлым бронемашинам передвигаться без риска увязнуть.

По мнению экспертов, на вариант о силовой расправе над Донбассом власти Киева могла вдохновить победа Азербайджана в Карабахе.