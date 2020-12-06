Политолог из Израиля Яков Кедми заявил, что США еще никогда не были так близки к гражданской войне, как сейчас. Он считает, что нельзя исключать начала противостояния между американскими гражданами, имеющими разные взгляды на политическую обстановку в стране.

Кедми отметил, что в американской истории было несколько гражданских войн, которые велись достаточно жестко и даже жестоко. Сейчас, когда еще продолжаются подсчеты результатов выборов, ситуация напряжена до предела. Граждане покупают в больших количествах оружие, что может косвенно указывать на большую вероятность противостояния.

По мнению политолога, гражданская война может начаться, если действующий глава государства Дональд Трамп откажется признавать свое поражение на выборах и отдавать власть Джо Байдену.