Политолог Яков Кедми рассказал, с чем связано недовольство Соединенных Штатов после появления российских боевых судов возле берегов Кубы.

Согласно его словам, причиной этому является возможность восстановления военной базы РФ в этой латиноамериканской стране. Об этом еще в предыдущем году заявлял Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза. По мнению Кедми, создание нового военного объекта позволит Москве значительно расширить свою сферу влияния.

Слухи о том, что Россия собирается создать базу для своих ВМС на Кубе, усилились после прибытия в Гавану российского адмирала Николая Евменова. Ее планируется использовать для обслуживания подлодок и боевых кораблей. В этом случае РФ окажется практически «под брюхом у США».